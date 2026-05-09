В Чите прошла акция "Бессмертный полк"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» прошло в День Победы в Чите, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
«Стали участниками “Бессмертного полка” в Чите. Вместе с супругой прошли в рядах с земляками», — написал Осипов в своем Тelegram-канале.
Он отметил важность памяти подвига фронтовиков всех поколений.
«В руках у нас портреты тех, кто подарил нам жизнь и свободу. И фотография нашего современника, героя специальной военной операции Александра Штукерта. Он, как и его деды, встал на защиту Родины. Низкий поклон всем, кто сражался за мир тогда и сражается за него сейчас. Пока мы помним — мы непобедимы», — сказал губернатор.