Еще больше компаний Челябинской области смогут повысить производительность

Прием заявок на участие в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» стартовал 6 мая в Челябинской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мера поддержки доступна для компаний с выручкой от 90 млн до 400 млн рублей, сообщили в региональном фонде развития промышленности.
«Региональная поддержка, запущенная шесть лет назад по инициативе губернатора Алексея Текслера, стала одной из самых востребованных мер в арсенале фонда. Это достойный аналог федпроекта “Производительность труда” для малых и средних промышленных предприятий», — отметил директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.
Предприятия смогут получить бесплатную консультационно-методологическую помощь экспертов фонда по таким направлениям, как обучение ключевым инструментам и принципам бережливого производства, диагностика производственных потоков и процессов, управление проектами и организационными изменениями. Представитель регионального фонда развития промышленности будет работать на производстве в течение трех месяцев, проводя комплексное обучение сотрудников и вместе с ними разрабатывая индивидуальный план мероприятий по повышению производительности труда.
Прием заявок продлится до 20 мая. Документы необходимо предоставить в Фонд развития промышленности Челябинской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.