Сотни биробиджанцев слились в едином порыве с праздником Великой Победы

В столице ЕАО прогремели парад и митинг, посвящённые 81-й годовщине победного мая. Торжество разлилось по тематическим площадкам и покатилось могучей рекой «Бессмертного полка».
Утро 9 Мая сотни горожан, будто притянутые магнитом, хлынули к площади Ленина — стать частью ликующего парада в честь Дня Победы. Люди шли с цветами и воздушными шарами, а на груди у многих трепетали георгиевские ленточки — как живые символы памяти и гордости. Безопасность была на высоте: на тротуарах, едва ли не через каждые десять шагов, замерли в строю полицейские и росгвардейцы, зорко охраняя покой праздника.
К десяти утра у площади Ленина собралось уже больше пятисот взволнованных зрителей. В этом году отменили парадный проезд военной техники по проспекту 60 лет СССР, но и пешие колонны шагали так, что захватывало дух — зрелище приковало к себе сотни глаз.
Едва над округой проплыли тяжёлые удары колокола, грянуло дружное «ура!». А после минуты молчания — в память о тех, кто, сражаясь за Родину, подарил нам жизнь — земляков с очередной годовщиной Великой Победы поздравила губернатор ЕАО Мария Костюк. И тут же, под взрыв аплодисментов, начался торжественный парад.
Впереди праздничной колонны ехал полицейский автомобиль. За ним чеканили шаг музыканты Биробиджанского гарнизонного оркестра, из-под их инструментов вырывались бравурные марши. А следом, как единая стальная семья, шли военнослужащие, сотрудники силовых структур, ветераны боевых действий, общественные активисты. Зрители, затаив дыхание, ловили каждое мгновение: криками «Браво!» поддерживали шагающих, щёлкали камеры, замирали в памятных кадрах.
«Это самый главный праздник в нашей стране. Жаль, что военная техника в параде не участвует. Хотелось бы посмотреть на артиллерийские орудия и танки, с помощью которых мы разгромим любых агрессоров», — поделился своими впечатлениями Семён Борисович, биробиджанский пенсионер.
Достигнув перекрёстка улиц Шолом-Алейхема и Горького, колонна торжественно свернула в сквер Победы. Внутри огороженного сектора участников шествия уже ждали ветераны Великой Отечественной войны, члены правительства ЕАО и другие горожане. А за ограждением, единой стеной, стояли остальные биробиджанцы — все, кто пришёл разделить этот священный день.
Чеканя шаг, словно сама история в строю, группа знаменосцев прошествовала к Вечному огню. Так был открыт митинг, посвящённый 81-й годовщине Великой Победы. После пламенных речей ораторов состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.
Затем биробиджанцы разлились по центру города, где для них приготовили море сюрпризов. Так, у городского Дворца культуры развернулась художественная выставка. Картины дальневосточных художников, полные победной силы, приковывали взгляды прохожих.
У набережной, как на смотре мощи, встала выставка спецтехники. Грузовые машины — те, на которых военные и бойцы силовых структур уходят на специальные задания, — притягивали молодёжь и ветеранов. Люди с радостью фотографировались на фоне этих суровых, но красивых машин.
Гвоздём дня стало шествие «Бессмертного полка». В нём участвовало уже под тысячу биробиджанцев — люди несли портреты своих родственников, тех, кто ковал Победу на полях Великой Отечественной войны ради счастья грядущих поколений. И когда колонна достигла площади Ленина, там же, под открытым небом, прогремел концерт самодеятельных исполнителей — душевный, громкий, до слёз.