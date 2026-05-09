Омские осужденные присоединились к акции «Бессмертный полк»

«Кроме того, в ИК-9 УФСИН России по Омской области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день осужденные приняли участие в торжественном марше и акции “Бессмертный полк”, что стало важным событием для всего учреждения и его участников. Во время марша осужденные отдали дань уважения памяти героев, защитивших страну во время войны, что символизировало единство и патриотизм. Участие в марше и акции позволило осужденным ощутить себя частью единого народа, вспомнить о жертвах и героизме, а также проявить уважение к прошлому своей страны», — сообщили в ведомстве.