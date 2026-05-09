Омские осужденные присоединились к акции «Бессмертный полк»

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учреждения УФСИН России по Омской области организовали серию мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, уважения к истории страны и подвигу поколения победителей, а также на сохранение памяти и духовно-нравственное возрождение среди осужденных. Об этом рассказали в субботу, 9 мая 2026 года, в пресс-службе ведомства.
«Кроме того, в ИК-9 УФСИН России по Омской области состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день осужденные приняли участие в торжественном марше и акции “Бессмертный полк”, что стало важным событием для всего учреждения и его участников. Во время марша осужденные отдали дань уважения памяти героев, защитивших страну во время войны, что символизировало единство и патриотизм. Участие в марше и акции позволило осужденным ощутить себя частью единого народа, вспомнить о жертвах и героизме, а также проявить уважение к прошлому своей страны», — сообщили в ведомстве.
Также, как сообщается, на территории исправительной колонии № 3 прошла церемония возложения цветов к мемориалу Неизвестному солдату. В мероприятии участвовали сотрудники и осужденные, которые несли фотографии своих предков — участников Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.