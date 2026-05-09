Петербург занял третье место в стране по объему промышленного экспорта

Санкт-Петербург находится на третьем месте в стране по объему промышленного экспорта, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Торговыми партнерами города являются 202 страны. С ними сотрудничают почти семь тысяч предприятий-экспортеров.

Результаты Северной столицы в сфере экспорта стали темой одной из сессий Международного транспортно-логистического форума. Во время своего выступления председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов отметил, что в сложные экономические периоды правительство города уделяет особое внимание вопросам экспорта.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.