В Тюменской области стартовал посев семян в лесных питомниках

Специалисты лесных питомников в Тюменской области приступили к посеву семян. Работы проводятся по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
Одними из первых посевную кампанию открыли в Омутинском филиале Тюменской авиабазы. В этом сезоне там планируют выполнить посев питомника на площади 2,5 га. Для этого потребуется около 174 кг семян.
Перед посевом лесоводы проводят комплексную подготовку почвы: вносят удобрения, боронуют, культивируют и фрезеруют, создавая максимально благоприятную среду для прорастания семян. После высева грядки прикатывают катком, чтобы обеспечить плотный контакт с почвой, сохранить влагу, а также защитить семена от выдувания и смыва осадками.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.