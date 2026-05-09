В Калининграде прошел парад Победы

Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Калининграде.

КАЛИНИНГРАД, 9 мая — РИА Новости. Более тысячи военнослужащих и 10 единиц техники времен Великой Отечественной войны приняли участие в параде Победы в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.

По главной площади Калининграда маршем прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, военнослужащие воинских частей и соединений армейского корпуса, надводных кораблей морской авиации и противовоздушной обороны, морских пехотинцев, курсанты Балтийского высшего военно-морского училища. Принял парад командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.

«Неувядаемой славой покрыли себя моряки Балтийского флота. Они обороняли Моонзундские острова, Таллинн, полуостров Ханка. В августе 1941 года авиация Балтийского флота с аэродрома на острове Эзель осуществила первый бомбовый удар по Берлину», — сказал Липилин.

Вице-адмирал отметил, что Балтийский флот внес значительный вклад в оборону Ленинграда. Огнем корабельной артиллерии противник был остановлен на подступах к городу. На сухопутный фронт было направлено 110 тысяч моряков.

«Образцы мужества и героизма проявили воины 3-го Белорусского фронта и моряки-балтийцы, громя врага в Восточной Пруссии. 23 кораблям и частям присвоены звания гвардейских. 64 корабля и воинские части награждены орденами. 151 балтийцу присвоено звание Героя Советского Союза», — добавил Липилин.

«Более тысячи военнослужащих принимают участие в проведении парада Победы», — сказал ведущий парада.

Парад военной техники открыли легендарные танки Т-34 с красным знаменем Победы. Это настоящие боевые машины, которые участвовали в штурме города-крепости Кенигсберг. Экипажами этих танков было одержано 11 боевых побед. Также в механизированной колонне проехали тяжелый мотоцикл К-750, советский легковой автомобиль ГАЗ-М1, грузовой автомобиль ЗИЛ 157 с дивизионной пушкой ЗИС-3, которая стала одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны, и знаменитая боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

С 81-й годовщиной Победы жителей региона поздравил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Все мы знаем, как отчаянно сопротивлялись фашисты в последние месяцы войны, но крепость Кенигсберг, в неприступности которой были уверены нацисты, сдалась перед доблестной Красной Армией всего за четыре дня. Благодаря подвигу русского солдата эта земля была очищена от нацистов, и мы обрели свою малую родину. Мы гордимся тем, что Калининградская область рождена Победой», — сказал Беспрозванных.

Завершил парад в Калининграде плац-концерт военного оркестра штаба Балтийского флота.

