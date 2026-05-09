Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре занятости города Белово в Кузбассе провели ярмарку вакансий

Участники узнали о возможностях переобучения и о мерах поддержки при открытии своего бизнеса.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий, посвященная Дню Победы, прошла в территориальном центре занятости населения города Белово. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

Для посетителей ярмарки предложили 38 вакансий. В ходе мероприятия все желающие получили консультации по актуальным вопросам рынка труда. Участники смогли узнать о наиболее востребованных профессиях, возможностях профессионального обучения, а также о мерах поддержки при открытии своего бизнеса.

Кроме того, посетителям были предоставлены справочно‑информационные материалы о действующих вакансиях, представленных в территориальном центре занятости населения города Белово. Представители работодателей провели индивидуальное собеседования с гражданами.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.