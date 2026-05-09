В центре занятости города Белово в Кузбассе провели ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий, посвященная Дню Победы, прошла в территориальном центре занятости населения города Белово. Мероприятие было организовано по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Для посетителей ярмарки предложили 38 вакансий. В ходе мероприятия все желающие получили консультации по актуальным вопросам рынка труда. Участники смогли узнать о наиболее востребованных профессиях, возможностях профессионального обучения, а также о мерах поддержки при открытии своего бизнеса.
Кроме того, посетителям были предоставлены справочно‑информационные материалы о действующих вакансиях, представленных в территориальном центре занятости населения города Белово. Представители работодателей провели индивидуальное собеседования с гражданами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.