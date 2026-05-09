В Томске организовали серию мини-экскурсий «Томск. По следам Победы»

Студенты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) — амбассадоры центра компетенций платформы «Россия — страна возможностей» и нацпроекта «Молодёжь и дети» провели серию мини-экскурсий «Томск. По следам Победы», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Участниками экскурсионных программ стали студенты вуза и жители Томска. Они прошли по ключевым местам воинской славы города и делились тем, как события Великой Отечественной войны отзываются в их жизни сегодня, какие чувства вызывают памятники и почему память важна спустя десятилетия.
По итогам проекта амбассадоры планируют создать визуальную карту Томска с историями и смысловыми цитатами. Это позволит сохранить и транслировать личные истории памяти уже за пределами экскурсионного формата.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.