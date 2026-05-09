В Чите отремонтируют детскую и взрослую поликлиники

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» пройдут в здании по улице Ярославского в Чите, где расположены детская и взрослая поликлиники № 4, сообщили в Министерстве здравоохранения Забайкальского края.
В здании заменят инженерные сети, отремонтируют крышу, коридоры и кабинеты специалистов. Для маленьких пациентов создадут игровую зону. На время ремонта педиатры будут принимать детей в поликлинике по адресу: улица Бабушкина, 23.
«Работы по ремонту взрослой поликлиники будут проводиться по каждому этажу отдельно, поэтому основная часть приемов будет осуществляться на месте. При необходимости пациентов будем направлять в другие подразделения», — поделилась главный врач клинического медицинского центра Читы Лариса Ананьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.