Вечный огонь зажгли у мемориала в Красных Баках

Частицу пламени доставили из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата. Как рассказал глава местной администрации Антон Быков, в прошлом году, к 80-летию Победы, мемориал открыли, но огонь горел только в праздничные дни. За год администрация округа совместно с «Газпромом» разработала проект и провела работы по подключению мемориала к сетевому природному газу на постоянной основе.