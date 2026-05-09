Вечный огонь зажгли у мемориала в Красных Баках

Накануне Дня Победы в посёлке Красные Баки зажгли Вечный огонь у местного мемориала. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Частицу пламени доставили из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата. Как рассказал глава местной администрации Антон Быков, в прошлом году, к 80-летию Победы, мемориал открыли, но огонь горел только в праздничные дни. За год администрация округа совместно с «Газпромом» разработала проект и провела работы по подключению мемориала к сетевому природному газу на постоянной основе.
В церемонии приняли участие сторонники партии, ветераны СВО, волонтёры, активисты молодёжных движений, представители местных предприятий и жители. В Нижегородской области к сетевому газу сейчас подключено 53 мемориала.