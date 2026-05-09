Форум-акселератор «Бизнес в новой экономике» состоится в Омске

Предприниматели Омской области смогут принять участие в форуме-акселераторе «Бизнес в новой экономике: где расти и как выходить на международный рынок», который пройдет 21 мая в Омске. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
Участники форума разберут реальные кейсы, получат прикладные решения и смогут поработать с экспертами, представителями федеральных сетей, маркетплейсов и экспортной инфраструктуры. Отдельный трек будет посвящен экспорту как практическому инструменту роста.
Участие в мероприятии бесплатное.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.