Региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026» пройдет в Бурятии

Участников ждет испытание на выносливость, силу и скорость.

Источник: Национальные проекты России

Улан-Удэ 4−7 июня примет региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2026». Организация подобных состязаний отвечает целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта республики.

Участников ждет «Гонка ГТО» — испытание на выносливость, силу и скорость, включающее несколько силовых станций и беговые перемещения. К соревнованиям допускаются юноши и девушки с 14 лет, а также взрослые в нескольких возрастных категориях. Победители и призеры получат медали, дипломы и возможность войти в сборную Бурятии для участия в финале во Владивостоке, который пройдёт с 1 по 6 сентября.

«Игры ГТО — это проверка характера и уровня подготовки. Участники покажут, на что способны, а сильнейшие представят республику в финале. Благодаря поддержке главы государства и программе “Спорт России” в регионе создана необходимая инфраструктура для проведения таких соревнований», — отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.