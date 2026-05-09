В Иркутской области отремонтировали библиотеку в поселке Чунском

Ремонтные работы в библиотеке прошли в поселке Чунском в Иркутской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Чунского муниципального округа.
Реконструкция затронула центральную библиотеку имени П. Г. Твердохлеба. На первом этаже для укрепления каркаса сделали бетонную стяжку пола, на втором — выровняли основание деревом и зашили прочными плитами. Стены выровняли и укрепили металлическим каркасом, а отделку выполнили гипсовинилом. Также специалисты заменили внутренние инженерные сети, отопление и освещение, смонтировали подвесные потолки и установили новые межкомнатные и входные двери.
В библиотеке обустроили детский читательский зал, кабинеты с 3D-книгами и интерактивными играми. Для старшего поколения проводятся пальчиковая гимнастика и занятия в творческой мастерской. Отдельной точкой притяжения для любителей истории родного края станет кабинет краеведения, где собрана уникальная коллекция книг по истории Чунского округа и Приангарья.
«Библиотека сегодня — это пространство для творчества и познания, где каждый может найти что-то для себя. Я уверен в профессионализме, дружелюбии и креативности сотрудников. Благодаря этим качествам атмосфера библиотеки становится по-настоящему привлекательной и уютной для всех посетителей», — отметил глава Чунского муниципального округа Николай Хрычов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.