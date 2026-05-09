В Нижегородской области растёт численность бурых медведей

Популяция бурого медведя в Нижегородской области растет. По данным регионального Министерства лесного хозяйства, за последние два года количество этих хищников значительно увеличилось. Если в 2023 году в регионе насчитывалось 1347 особей, то к 2025 году их стало 1522, а по последним сведениям — уже 1533. Наибольшая концентрация медведей отмечена в Бутурлинском, Вознесенском, Вачском и Воскресенском районах, где обитает 751 особь. В ведомстве подчеркнули, что случаев агрессивного поведения медведей по отношению к человеку зафиксировано не было. Специалисты объясняют это естественными поведенческими особенностями животных: при встрече с людьми медведи, как правило, избегают контакта и скрываются.