Школьники Красноярского края победили в технологической олимпиаде

Учащиеся из Красноярского края вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
Всего дипломантами стали 463 учащихся 8−11-х классов из 59 регионов России и Казахстана. В число победителей и призеров попали три представителя физико-математической школы-интерната Сибирского федерального университета и восемь представителей школы Космонавтики. Ребята отличились в профилях «Технологии беспроводной связи» и «Автоматизация бизнес-процессов».
«Национальная технологическая олимпиада — особый проект для президентской платформы. Она объединяет исследователей, технологические компании, государство, бизнес, университеты, школы. На площадках НТО будущие инженеры встречаются с реальными вызовами, а образование становится мостом к практическим задачам», — отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.