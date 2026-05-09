Появилось видео онлайн-шествия «Бессмертного полка» в ПФО

9 мая, в День Победы, стартовала онлайн-трансляция «Бессмертного полка». Свой видеопоток и получил Приволжский федеральный округ, организаторы опубликовали отдельный ролик с портретами героев из городов Поволжья. В течение получаса на экране сменяют друг друга снимки фронтовиков и тружеников тыла, за каждым из которых стоит своя военная история.