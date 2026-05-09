На Юрубчено-Тохомском месторождении отпраздновали День Победы

9 мая нефтяники Восточно-Сибирской нефтегазовой компании (входит в НК «Роснефть») провели акцию «Бессмертный полк» и торжественную церемонию в честь Дня Победы.
К сотрудникам Востсибнефтегаза присоединились представители подрядных организаций — в праздновании приняли участие около 250 человек, в том числе из «РН-Охрана», «РН-Бурение», «РН-Пожарная безопасность» и сервисных компаний.
Они прошли колонной Бессмертного полка по территории вахтового поселка до мемориала «Память поколений», почтили павших героев минутой молчания и возложили к памятнику цветы.
После торжественной церемонии участники традиционно пробовали гречневую кашу из настоящей полевой кухни, восстановленной силами работников предприятия. Вечером нефтяники приняли участие в тематической викторине, посвященной Великой Отечественной Войне и турнире по армрестлингу.
В этот же день, но уже в Красноярске, команда Восточно-Сибирской нефтегазовой компании в составе сборной «РН-Красноярск» подтвердила: энергия Победы работает и на беговой дорожке. На 60-й городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 81-й годовщине Победы, сборная нефтяников завоевала серебро среди предприятий города.
Участники пробежали по главной набережной города, преодолев 13 этапов протяженностью 4500 метров.
«Там, где люди объединены не только производственной задачей, но и общей памятью, рождается та самая энергия, которая двигает вперед и месторождения, и страну», — убеждены участники акции.