Ярмарка трудоустройства помогла жителям Новосибирской области найти работу

Свыше 1,7 тыс. жителей Новосибирской области нашли работу на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства, организованном при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Ярмарка трудоустройства четвертый год подряд остается одним из самых востребованных кадровых событий в Новосибирской области. Она открывает возможности для тех, кто хочет найти работу или сменить профессию», — отметила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Всего участниками мероприятия стали более 7,7 тыс. человек. Ярмарка объединила более 330 работодателей Новосибирской области, которые представили около шести тысяч вакансий.
Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет 26 июня. Подробная информация об этапе будет доступна на портале «Работа России» и на региональном сайте ярмарки трудоустройства Новосибирской области.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.