Гипертоникам назвали сыры, опасные при давлении

Волгоградским гипертоникам эксперт Елена Сидорова посоветовала отказаться от твердых сыров. Пармезан, чеддер, российский сыр содержат много соли и жира — это повышает давление и нагрузку на сосуды.
Соль задерживает воду в организме, объем крови растет — давление скачет. Для гипертоников риск осложнений возрастает.
Плавленые сыры тоже под вопросом: фосфаты в их составе нарушают минеральный баланс, снижают гемоглобин, провоцируют кальциевые отложения в артериях.
Безопасная альтернатива — мягкие молодые сыры жирностью 10−20%. Швейцарский сыр особенно полезен: в 30 г всего 50 мг натрия, плюс кальций и пептиды для нормализации давления.
Норма для любого сыра — 30−40 г в день. При сердечно-сосудистых заболеваниях обязательна консультация врача, — пишет канал «Едим дома».
