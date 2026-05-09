Лукашенко сказал, как отметят День Победы в Минске 9 Мая 2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в Москве, как отметят День Победы в Минске 9 Мая 2026 года. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства рассказал, что после празднования Дня Победы в Москве поедет в Минск, чтобы продолжить праздничные мероприятия (возложение венков), которые начнутся позднее.
— Парады мы проводим в юбилейные дни — раз в пять лет, получается, — уточнил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси предположил, что и россияне перейдут на такой формат в будущем.