Во Владивостоке прошла закупочная сессия для федеральных торговых сетей

Закупочная сессия для крупнейших федеральных и региональных торговых сетей состоялась во Владивостоке. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.
Участниками сессии стали 29 местных производителей продуктов питания. Для небольших производителей Приморья выход в крупные сети долгое время оставался почти недостижимой целью: слишком много требований к упаковке, логистике, ценообразованию и документации. Региональный центр «Мой бизнес» решил эту проблему системно: сначала предприниматели прошли обучение, а затем получили возможность пообщаться с закупщиками лицом к лицу, без посредников.
«Для нас важно вовлекать в проект как можно больше новых производств. Правительство края целенаправленно выстраивает мосты между местными производителями и торговыми сетями: с прошлого года работает акселератор, а также заключены соглашения с федеральными ритейлерами», — отметила заместитель министра экономического развития Приморья Евгения Чавкина.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.