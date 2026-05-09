Популярный туристический маршрут на Ольхоне вновь открыли для посещения

IrkutskMedia, 9 мая. Туристический маршрут «Север острова Ольхон» вновь открыли для посещения с сегодняшнего дня. Напомним, что ограничения были введены с 23 марта из-за размытия грунта талыми водами и обилия снежных переметов, которые мешали проезду автомобилей. Решение о возобновлении турмаршрута с учетом дополнительных мер пожарной безопасности было принято накануне, 8 марта.
Как рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», перед посещением маршрута «Север Ольхона» туристы должны ознакомиться с требованиями противопожарной безопасности, рекомендацией наличия противопожарного инвентаря в пассажирском транспорте и рекомендацией по тушению (по возможности) возгорания сухой травы и участков леса.
В учреждении подчеркнули, что перед выходом на любой из маршрутов Прибайкальского национального парка необходимо убедиться, что статус выбранного направления — «Открыт». Из-за введения в нацпарке особого противопожарного режима ежесуточно устанавливаются классы пожарной опасности (КПО). Если на территории достигнуты показатели 4-го и 5-го класса из 5 возможных, то разрешение на посещение маршрута оформить будет нельзя, а действие ранее оформленных приостанавливается до снижения КПО.
Ранее агентство сообщало, что с 5 мая в Иркутской области на территории Прибайкальского нацпарка ввели ограничение на посещение 12 популярных среди туристов мест. Закрытие маршрутов связанно с риском распространения природных пожаров. Сейчас на некоторых местах установлен 4-й класс пожароопасности из пяти возможных. На закрытых маршрутах ведётся регулярное патрулирование.