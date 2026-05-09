Нижегородские борцы завоевали 17 медалей на турнире «Сила России»

Победителями турнира стали Иван Масленников (вес до 35 кг), Андрей Орлов (до 52) и Михаил Шичков (до 68). Все трое представляют СШОР по греко-римской борьбе муниципального округа город Бор. Серебро добыли наши земляки Кирилл Ким (до 44), Иван Мокеев (до 62) и Арсений Охапкин (до 110). Бронзу в своих категориях выиграли Савелий Седов, Александр Громов, Андрей Калугин, Руслан Магомедалиев, Артём Бударагин, Данил Свистунов, Александр Зайцев, Игнат Корягин, Михаил Фадеичев, Артур Джалянян и Арсений Тюкаев. Что касается борчан, то кроме 3 золотых медалей они положили в общую копилку 1 серебряную награду и 6 бронзовых.