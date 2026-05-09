Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник парада Победы в Челябинске потерял туфлю и продолжил марш босиком

История повторяется: несколько лет назад на парадах теряли обувь девушки-участницы, сегодня прошёлся босиком мужчина из столицы Южного Урала.

Источник: Аргументы и факты

Наши коллеги с сайта 74.ru сняли интересный фотокадр: после окончания шествия представителей силовых структур, казаков, кадетов и различных ведомств на площади Революции осталась одна мужская туфля.

Чёрная мужская туфля, с виду относящаяся к спецобуви силовых структур, осталась на плацу. Очевидно, её хозяин, чтобы не задерживать прохождение стройных колонн, переступил слетевшую с ноги обувь и пошёл босиком.

Напомним, в 2024 году одна из участниц парада Победы в Перми потеряла туфлю также во время марша 9 мая. Сотрудница ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы Екатерина Хлебникова рассказывала, что ей на ногу случайно наступила идущая сзади коллега. Девушка прошла весь парад одной босой ногой, а позже туфлю ей вернули: её случайно нашла знакомая.

Кстати, в прошлом году участница парада Победы также потеряла туфлю во время марширования. Золушка, а ею оказалась 23-летняя Кристина Трутнева, тоже из Перми.