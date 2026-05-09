Участник парада Победы в Челябинске потерял туфлю и продолжил марш босиком

Напомним, в 2024 году одна из участниц парада Победы в Перми потеряла туфлю также во время марша 9 мая. Сотрудница ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы Екатерина Хлебникова рассказывала, что ей на ногу случайно наступила идущая сзади коллега. Девушка прошла весь парад одной босой ногой, а позже туфлю ей вернули: её случайно нашла знакомая.