В Юрге Кузбасса открыли музей боевой славы 120-й бригады

Музей боевой славы 120-й гвардейской артиллерийской бригады открыли в Юрге Кузбасса, сообщили в администрации города. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Экспозиция музея включает уникальные фотографии, архивные документы и предметы, которые подробно рассказывают о пути бригады — от времен Великой Отечественной войны до настоящих дней.
Открытие комнаты Боевой славы стало новым этапом в военно-патриотической работе города. Музей, расположенный на улице Волгоградская, станет площадкой для проведения патриотических мероприятий, ориентированных на молодежь. Благодаря этому школьники и студенты смогут познакомиться с героическим прошлым бригады, а также научиться ценить подвиги защитников Родины.
«Выражаю огромную благодарность командованию 120-й бригады за содействие в создании комнаты боевой славы, в которой на примерах наших героев будут воспитывать нашу молодежь», — сообщил глава города Юрги Алексей Фомин в своих соцсетях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.