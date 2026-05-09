Ростовская область вошла в число лидеров по продажам антидепрессантов

За весь 2025 год в донском регионе продали антидепрессанов на 643 млн рублей. Это следует из отчета, который был опубликован аналитиками RNC Pharma. В общей сложности речь идёт о 800 тысячах упаковок, что составляет 3,4% от объема по стране.
По продажам антидепрессантов Ростовская область вышла на пятое место в России, после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. По среднедушевому показателю потребления донской регион также занимает высокие места. Принимать такие препараты нужно только после назначения лечащего врача.
Ранее стало известно, что накануне Дня Победы на Дону захоронили останки погибшего в годы Великой Отечественной войны неизвестного сотрудника НКВД.