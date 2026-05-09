Вечный огонь торжественно зажгли в поселке Красные Баки

Мемориал подключили к сетевому газу в канун Дня Победы.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Красные Баки Нижегородской области торжественно зажгли Вечный огонь. Пламя загорелось у мемориала героям Великой Отечественной войны и будет гореть круглосуточно, а не только по праздникам. Торжественная церемония прошла в преддверии 9 Мая в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», сообщили организаторы.

Акция объединила всю страну, одновременно с Нижегородской областью церемонии зажжения огня прошли еще в 11 российских регионах: от Белгородской области до Дагестана и Краснодарского края. Проект реализуют «Газпром межрегионгаз» и партия «Единая Россия». На сегодняшний день газ подведен уже к 563 мемориальным комплексам по всей стране, а с 2022 года по поручению президента Владимира Путина поставки топлива для Вечных огней идут бесплатно.

— Глядя на языки пламени, каждый думал о цене Победы, которую невозможно измерить никакими цифрами, — отметил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

В самом Краснобаковском округе мемориал открыли год назад, к 80-летию Победы. Но тогда возможности подключить газ на постоянной основе не было, огонь зажигали лишь на время праздников. В этом году администрация округа совместно с «Газпром межрегионгазом» завершила строительно-монтажные работы, и теперь пламя будет гореть круглый год.

Частицу огня для церемонии доставили от Могилы Неизвестного Солдата в Москве активисты Народного фронта. В церемонии приняли участие ветераны специальной военной операции, волонтеры, активисты молодежных патриотических движений и жители поселка.

— Сегодня мы зажгли Вечный огонь в Красных Баках, но наша главная задача гораздо глубже — сохранить это пламя в сердцах людей, передать эстафету исторической правды и любви к Отечеству нашим детям на долгие десятилетия вперёд, — считает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

Церемония завершилась минутой молчания в память о павших бойцах и ушедших ветеранах Великой Отечественной войны. Участники митинга возложили цветы к Вечному огню.

