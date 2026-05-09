Вечный огонь торжественно зажгли в поселке Красные Баки

В самом Краснобаковском округе мемориал открыли год назад, к 80-летию Победы. Но тогда возможности подключить газ на постоянной основе не было, огонь зажигали лишь на время праздников. В этом году администрация округа совместно с «Газпром межрегионгазом» завершила строительно-монтажные работы, и теперь пламя будет гореть круглый год.