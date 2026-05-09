Полицейские Волгограда прошли маршем на параде Победы

Шестьдесят семь полицейских прошли маршем в едином строю, демонстрируя слаженность и дисциплину. После парада начальник регионального главка генерал-майор полиции Дмитрий Свинов лично поблагодарил всех участников. Он отметил их слаженные действия и безупречный строй, подчеркнув значимость их участия в важном мероприятии.