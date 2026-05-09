Врач Жемчугов назвал кровоизлияние в глазах симптомом хантавируса

Волгоградцам стоит быть настороже: иммунолог Владислав Жемчугов назвал опасные симптомы хантавируса. Кровоизлияние в глазах, резкий подъем температуры и сильная головная боль — признаки повреждения мелких сосудов по всему организму.
Вирус делится на два типа. Вирус «Старого Света» бьет по почкам: возможен отек, прекращение мочеиспускания. Летальность — до 40%. Вирус «Нового Света» поражает сердце и легкие, вызывая тяжелую пневмонию или миокардит.
Заражение происходит при контакте с выделениями грызунов: при уборке сена, соломы, работе с пылью в домах и на дачах. Волгоградским дачникам — особое внимание. Заразиться от человека почти невозможно. Теоретический путь через комара маловероятен на практике.
3 мая хантавирус обнаружили на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике — первое сообщение о вспышке.
Врачи советуют: при первых симптомах после контакта с пылью или грызунами срочно обращаться к врачу. Ранняя диагностика спасает жизнь, — пишет «Лента.ru».
