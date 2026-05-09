В Астрахани стартовал ремонт дороги на Коммунистической улице

Ремонт дороги на Коммунистической улице стартовал в Астрахани, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Коммунистическая — одна из ключевых и старейших улиц исторического центра города. Ее маршрут протяженностью почти 1,6 км начинается от оживленной улицы Ленина на юге, проходит через исторические районы Белый город и Закутумье и заканчивается на улице Анри Барбюса на севере. Такое положение делает улицу важной транспортной и пешеходной артерией, связывающей разные части Астрахани.
Сохранить историческую уникальность улицы и одновременно сделать ее современной и удобной призваны работы по комплексному обновлению. Специалисты уложат новое асфальтовое покрытие, установят современное освещение и обновят около 200 дорожных знаков, из которых почти 100 обозначают пешеходные переходы.
Реализация проекта уже началась: на участке от улицы Ленина до Красной набережной завершена укладка первого слоя асфальта. Следующим этапом станет благоустройство пешеходных зон, включающее ремонт тротуаров и модернизацию элементов уличной инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.