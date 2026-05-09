Губернатор Прикамья наградил участников ликвидации последствий ударов БПЛА

Напомним, за последние две недели объекты в Перми и на прилегающих территориях были атакованы беспилотниками четыре раза. Об атаке БПЛА на промплощадки в Пермском округе сообщалось 29 и 30 апреля. Пострадавших и значимых разрушений, по информации правительства региона, не было. 7 и 8 мая Пермский край снова был атакован беспилотниками. В результате одного из ударов 7 мая в Перми был поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших и погибших в результате атаки по жилому комплексу нет. Ранее атаке дважды подвергались промышленные объекты Губахи. В октябре прошлого года беспилотник упал на двухквартирный жилой дом в Березниках. В результате инцидента никто не пострадал.