В Ярославле прошел военный парад

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Военный парад прошел в Ярославле в честь Дня Победы, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«На Советской площади в Ярославле состоялся главный праздник региона, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. В историческом центре города торжественным маршем прошли парадные расчеты Ярославского гарнизона и силовых структур», — написал Евраев в своем канале на платформе «Макс».

В шествии приняли участие курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, военнослужащие 335-го Краснознаменного радиотехнического полка, 38-й отдельной железнодорожной бригады, 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области.

Евраев рассказал, что на трибунах присутствовали участники Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер — командир батареи «катюш», участник Сталинградской битвы, Алексей Никифорович Ермаков — защитник неба Тулы, труженики тыла Анатолий Андреевич Бодалев и Игорь Борисович Бровкин. Среди почетных гостей также были Герои России и Герои Труда, ветераны боевых действий и участники СВО.

«В состав моторизованной колонны вошла и техника военных лет, включая легендарные “катюши”, и современные машины, которые стоят на вооружении оперативных служб и силовых ведомств. Увидеть “Машины Победы” жители смогут и в своих районах. Маршрут построен так, чтобы парад техники стал по-настоящему народным», — отметил глава Ярославской области.

Как добавил Евраев, творческая программа объединила около трехсот артистов. В торжественной части выступили хоры, танцевальные ансамбли, солисты и коллективы региона. Всего в подготовке и проведении праздника были задействованы тысячи людей: военнослужащие, волонтеры, сотрудники правопорядка, медики.

