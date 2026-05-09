В подмосковном Дмитрове отремонтировали детскую школу искусств

Детскую школу искусств на ул. Лиры Никольской в Дмитрове Московской области отремонтировали по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Проведенные обновления оказались своевременными: к своему 90-летнему юбилею школа встретила учащихся в полностью обновленных классах и административных помещениях. В ходе капитального ремонта в здании заменили кровлю и отремонтировали фасад, а также полностью обновили инженерные коммуникации. Существенные перемены коснулись и внутреннего оснащения: теперь в школе современное учебное оборудование и новая мебель.
В настоящее время в школе работают более 70 педагогов, а обучаются около тысячи детей, при этом почти половина из них посещают занятия в основном здании. Немаловажно, что воспитанники школы искусств регулярно достигают высоких результатов, становясь победителями и призерами престижных международных, всероссийских и областных конкурсов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.