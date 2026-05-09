В МЧС предупредили о надвигающихся ливнях с градом и грозой

О надвигающихся на Волгоградскую область ливнях и сильных дождях с градом и грозой предупредили сотрудники МЧС.
По прогнозам синоптиков, освежающий «коктейль» обрушится на отдельные районы Волгоградской области уже сегодняшним днем. Непогода, догнавшая регион в праздничный день, задержится вплоть до воскресенья.
О том, что осадки станут верными спутниками всех праздничных выходных, синоптики предупреждали волгоградцев уже не раз. Несмотря на кратковременные дожди, в городе и области будет не просто тепло, а по-летнему жарко — температура воздуха поднимется до 30 градусов.
Фото Андрея Поручаева.
