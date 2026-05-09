Три рейса отменили в нижегородском аэропорту

В нижегородском аэропорту «Чкалов» отменили три рейса. Рано утром в аэропорту сняли ограничения на прием и вылет судов, которые действовали со вчерашнего дня. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта «Чкалов».
В аэропорту отменили рейсы до Москвы и Екатеринбурга. В столицу самолет должен был вылететь еще вчера в 17.40. Рейс в Екатеринбург должен был отправиться сегодня утром. Также отменен самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Нижнем Новгороде еще вчера.
В данный момент задерживаются пять рейсов на вылет и прилет. Это рейс из Нижнего Новгорода до Калининграда и рейсы из Самары, Челябинска, Шарм Эль Шейха и Минеральных Вод в столицу Приволжья.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что шесть рейсов задержали в нижегородском аэропорту из-за ограничений.