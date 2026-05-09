Около 87 тысяч жителей края приняли участие в «Бессмертном полку»

В Красноярском крае акция «Бессмертный полк» охватила 86 населенных пунктов. По улицам городов и сел с портретами своих героев прошли около 87 тысяч жителей региона.
В краевом центре в праздничное шествие встали 25,6 тысячи человек, еще порядка 4 тысяч горожан стали зрителями мероприятия. Колонна стартовала от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и проследовала по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Инструментальной, Юности и Малаховской.
С участниками памятного события пообщалась корреспондент krsk.aif.ru Наталия Тихомирова. Так, Сергей Лузин рассказал, что сегодня вспоминает своего отца, который встретил войну в Одессе. Мужчина участвовал в освобождении Крыма и городов Европы, а также был однополчанином Героя Советского союза красноярца Дмитрия Мартынова.
Еще одна участница шествия Анастасия Владимирова пришла с портретом прадедушки. Мужчина погиб в самом начале Великой Отечественной войны. По словам девушки, о герое она знает из рассказов бабушки, которая передавала историю семьи внукам.
Напомним, вечерняя программа празднования Дня Победы в Красноярске завершится масштабным салютом в 22:00. Самые яркие моменты мы собрали в трансляции.