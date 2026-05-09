Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 87 тысяч жителей края приняли участие в «Бессмертном полку»

Акция «Бессмертный полк» охватила 86 населенных пунктов.

В Красноярском крае акция «Бессмертный полк» охватила 86 населенных пунктов. По улицам городов и сел с портретами своих героев прошли около 87 тысяч жителей региона.

В краевом центре в праздничное шествие встали 25,6 тысячи человек, еще порядка 4 тысяч горожан стали зрителями мероприятия. Колонна стартовала от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и проследовала по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Инструментальной, Юности и Малаховской.

С участниками памятного события пообщалась корреспондент krsk.aif.ru Наталия Тихомирова. Так, Сергей Лузин рассказал, что сегодня вспоминает своего отца, который встретил войну в Одессе. Мужчина участвовал в освобождении Крыма и городов Европы, а также был однополчанином Героя Советского союза красноярца Дмитрия Мартынова.

Еще одна участница шествия Анастасия Владимирова пришла с портретом прадедушки. Мужчина погиб в самом начале Великой Отечественной войны. По словам девушки, о герое она знает из рассказов бабушки, которая передавала историю семьи внукам.

Напомним, вечерняя программа празднования Дня Победы в Красноярске завершится масштабным салютом в 22:00. Самые яркие моменты мы собрали в трансляции.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше