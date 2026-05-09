В Петербурге проходит шествие "Бессмертного полка"

«Это самая важная акция в День Победы. Слова Ольги Берггольц “Никто не забыт и ничто не забыто” — это часть нашего характера, часть души Ленинграда. В каждой семье хранят память о героях. И сегодня на Невском вновь мы видим настоящее единство поколений. Это наша живая память о тех, кто сражался за нас, кто сохранил для нас этот великий город. Низкий поклон нашим ветеранам, вечная память героям», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.