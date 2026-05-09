В Петербурге проходит шествие "Бессмертного полка"

В Петербурге проходит шествие "Бессмертного полка" в День Победы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. Шествие «Бессмертного полка» проходит в Санкт-Петербурге, в нем принимают участие губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский вместе с сотнями тысяч петербуржцев, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Шествие «Бессмертного полка» проходит по Невскому проспекту. Жители Северной столицы несут портреты своих родных — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.

«Это самая важная акция в День Победы. Слова Ольги Берггольц “Никто не забыт и ничто не забыто” — это часть нашего характера, часть души Ленинграда. В каждой семье хранят память о героях. И сегодня на Невском вновь мы видим настоящее единство поколений. Это наша живая память о тех, кто сражался за нас, кто сохранил для нас этот великий город. Низкий поклон нашим ветеранам, вечная память героям», — сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор участвует в шествии с портретами отца — героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди — героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау (теперь это польский город Вроцлав).

Волонтеры Победы несут увеличенную копию знамени Победы. Знаменная группа — десять штандартов фронтов Красной Армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной. Также участники шествия проносят растяжку с наименованием республик и регионов СССР, защищавших Ленинград. По уже сложившейся традиции, растяжку «Бессмертный полк» держат в руках петербургские юнармейцы.

