Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем Победы

Вице-премьер напомнил о роли советских учителей, преподавателей, студентов и ученых в Великой Отечественной войне.

Источник: Национальные проекты России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем Победы и напомнил о важной роли советской молодежи, учителей, преподавателей, ученых и спортсменов в годы Великой Отечественной войны. Он также отметил проекты, которые реализуются в России для сохранения памяти о подвигах.

«В поздравлениях с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Президент Владимир Владимирович Путин отмечает, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу. Особое значение имеет вклад в Победу советских учителей, преподавателей, студентов и ученых. Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась. Многие занимались не только своим основным делом — образованием и наукой, но и совмещали его с работой на полях и предприятиях, агитационной деятельностью», — подчеркнул Чернышенко.

По оценкам историков, более 115 тыс. учителей ушли на фронт, 86 тыс. были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. В то время появился целый ряд научных разработок и открытий. Вузы помогали и после окончания войны. Преподаватели и выпускники МГЛУ переводили Нюрнбергский процесс со стороны СССР.

Активное участие принимало подрастающее поколение. Только в РСФСР более 2 млн тимуровцев помогали семьям красноармейцев, подопечным детских домов и пожилым.

«Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание развитию добровольчества — на это нацелены инструменты национального проекта “Молодёжь и дети”. Важный вклад в сохранение исторической памяти и помощь ветеранам вносит движение “Волонтеры Победы”. В этом году более 200 тысяч его добровольцев помогут в организации памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в России и за рубежом», — добавил вице-премьер.

По всей России и более чем в 60 странах проходит акция «Георгиевская лента». Всего предусмотрено свыше 8 тыс. площадок выдачи лент, узнать о них можно на сайте волонтерыпобеды.рф.

Добровольцы поздравляют и помогают фронтовикам. В рамках Международного субботника до конца года будет приведено в порядок более 30 тыс. памятных мест.

В России развиваются патриотические маршруты: на портале «Путешествуем.РФ» их уже более 50.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

