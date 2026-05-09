В Красноярске стартовало благоустройство участка набережной Качи

Благоустройство участка набережной Качи стартовало в Красноярске. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
Работы по благоустройству начались на левом берегу реки Качи — на участке от улицы Вейнбаума до Юдинского моста на улице Обороны. В границы обновляемой территории включен не только заросший берег, но и зона, где еще в 2000-х годах была создана первая прогулочная аллея.
В первую очередь подрядчики займутся расчисткой территории под будущие пешеходные и велосипедные дорожки, а также новые зоны отдыха. Для этого на неухоженном участке удалят лишние деревья и кустарники, демонтируют старое покрытие и подготовят основу для создания непрерывных маршрутов в асфальтированной части набережной.
Особое внимание при этом уделяется сохранению единого архитектурного облика: новый участок будет гармонично вписан в уже благоустроенные зоны, связывающие Октябрьский район с островом Татышева. Такой подход позволяет создать единую и узнаваемую прогулочную линию набережной.
Важно отметить, что работы по благоустройству левобережной части Качи ведутся поэтапно с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом сезоне планируется полностью завершить обновление этой части набережной, тем самым завершив формирование современного городского пространства вдоль реки.
В рамках текущего этапа там появятся не только современные пешеходные и велосипедные дорожки, но и уличная мебель, смотровые балконы, деревянные настилы, что сделает территорию более функциональной и привлекательной для жителей. Вдоль маршрутов высадят деревья, кустарники и многолетние растения, что придаст ландшафту эстетичный, ухоженный вид.
Особо стоит подчеркнуть, что последняя оставшаяся неотреставрированной кованая беседка будет сохранена как элемент исторического облика набережной. Кроме того, существенно обновят систему освещения, чтобы обеспечить комфорт и безопасность на всей территории в темное время суток. Также благоустроенная набережная станет еще более удобной и доступной, в том числе для маломобильных жителей Красноярска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.