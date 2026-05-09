Тысяча военных и легендарные Т-34 и «Катюша» прошли по площади Победы в Калининграде

В Калининграде на площади Победы прошел парад в честь 81-й годовщины Победы. Торжественным маршем прошагали войска Калининградского гарнизона, а по центру города проехала боевая техника времен Великой Отечественной войны.
Губернатор Алексей Беспрозванных и командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин поздравили участников и гостей. Беспрозванных напомнил, что крепость Кенигсберг, которую нацисты считали неприступной, сдалась Красной армии за четыре дня, а Калининградская область рождена Победой. Липилин подчеркнул, что на советский народ легла основная тяжесть борьбы с нацизмом.
В параде участвовали около тысячи человек: офицеры, мичманы, женщины-военнослужащие, морские пехотинцы и курсанты. По площади Победы прошли легендарные танки Т-34, «Катюша», грузовик ЗИЛ-157 с пушкой ЗИС-3. Перед началом парада губернатор возложил цветы к мемориалу 1200 гвардейцам и почтил минутой молчания память погибших.