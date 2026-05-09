Белорусы могут получить штраф до 1350 рублей из-за бесплатных пакетов в магазине. Подробности изданию «Мiнская праўда» озвучила адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дарья Хаткевич.
По ее словам, в белорусских магазинах бесплатное предоставление пакетов строго регламентировано. И подобное не означает, что их модно брать в бесплатном количестве. Кража «бесплатных» пакетов или же товаров расценивается как противоправное деяние. За это предусматривается административная ответственность.
— Брать «бесплатные» пакеты в большом количестве незаконно. Магазины обязаны предоставлять бесплатную упаковку только для определенных товаров (например, весовых продуктов, хлеба при его разрезании или продукции собственного производства), чтобы обеспечить сохранение их качества, — поясняет адвокат.
Дарья Хаткевич уточняет: несмотря на то, что пакеты предоставляются со стороны магазина без отдельной оплаты, они предусмотрены именно для фасовки товаров. Если же покупатель берет их в чрезмерном количестве (к примеру, несколько упаковок или же целый рулон), то подобное может быть квалифицировано как мелкое хищение.
Специалист добавляет, что продавцы в магазинах сами определяют вид бесплатной упаковки. При этом она должна быть использована именно для товаров, которые покупают белорусы, а не для личных нужд в больших объемах.
Если стоимость похищенного небольшая (в отношении магазина сумма не превышает десятикратный размер базовой величины, установленной на день кражи), то подобные действия будут квалифицированы по статье 11.1 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хищение.
Административная ответственность влечет за собой штраф в размере до 2 до 30 базовых величин, или от 90 до 1350 рублей (в мае 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), либо общественные работы, либо административный арест.
