Память казахстанских воинов-освободителей почтили в Праге

«В День защитника Отечества Республики Казахстан и в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике возложили венок к памятнику воинам Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге. Дипломаты также почтили память казахстанских солдат, участвовавших в освобождении Праги. Среди них — Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Сайнулла Каиргалиев и Зийнил Козин», — говорится в сообщении в субботу.