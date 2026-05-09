Память казахстанских воинов-освободителей почтили в Праге

Астана. 9 мая. КазТАГ — Память казахстанских воинов-освободителей почтили в Праге, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Источник: Пресс-служба МИД РК

«В День защитника Отечества Республики Казахстан и в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике возложили венок к памятнику воинам Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге. Дипломаты также почтили память казахстанских солдат, участвовавших в освобождении Праги. Среди них — Герой Советского Союза старшина Мажит Жунусов, младший сержант Талгат Зайнуллин, а также рядовые Мустафа Сапарбаев, Жолдас Ажимов, Байжан Нуржанов, Сайнулла Каиргалиев и Зийнил Козин», — говорится в сообщении в субботу.

В МИД добавили, посольство Республики Казахстан в Чешской Республике продолжает системную работу по установлению имен и мест захоронения казахстанских солдат, погибших на территории Чехии в годы Второй мировой войны.

«На сегодняшний день установлены имена 130 казахстанских воинов, захороненных в различных регионах Чешской Республики», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.