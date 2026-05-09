В чеченском Ачхой-Мартане прошла профориентационная встреча для школьников

Профориентационная встреча старшеклассников с сотрудниками МЧС прошла в районном Доме культуры города Ачхой-Мартана Чеченской Республики. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Встреча была организована с целью познакомить школьников с профессией спасателя, показать ее значимость и особенности. В гости к ребятам пришли действующие сотрудники МЧС, которые рассказали о своей повседневной работе — тушении пожаров, поиске пропавших людей в горах, спасении при наводнениях. Эти рассказы были дополнены видеохроникой реальных выездов, что позволило учащимся увидеть настоящие вызовы и героизм спасателей. Особенно подчеркивалось, что в этой профессии важны не только физическая сила и выносливость, но и хладнокровие, умение быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.
Особенно живой интерес вызвала демонстрация специального снаряжения. Школьники смогли примерить защитные каски, подержать в руках гидравлические ножницы для резки металла, а также посидеть за рулем настоящей пожарной машины, которая была припаркована рядом с Домом культуры. На все вопросы о поступлении в ведомственные вузы и требованиях к кандидатам спасатели ответили подробно.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.