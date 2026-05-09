В чеченском Ачхой-Мартане прошла профориентационная встреча для школьников

Встреча была организована с целью познакомить школьников с профессией спасателя, показать ее значимость и особенности. В гости к ребятам пришли действующие сотрудники МЧС, которые рассказали о своей повседневной работе — тушении пожаров, поиске пропавших людей в горах, спасении при наводнениях. Эти рассказы были дополнены видеохроникой реальных выездов, что позволило учащимся увидеть настоящие вызовы и героизм спасателей. Особенно подчеркивалось, что в этой профессии важны не только физическая сила и выносливость, но и хладнокровие, умение быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.