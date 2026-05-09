Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чеченском Ачхой-Мартане прошла профориентационная встреча для школьников

В гости к ребятам пришли действующие сотрудники МЧС, которые рассказали о своей повседневной работе.

Источник: Национальные проекты России

Профориентационная встреча старшеклассников с сотрудниками МЧС прошла в районном Доме культуры города Ачхой-Мартана Чеченской Республики. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.

Встреча была организована с целью познакомить школьников с профессией спасателя, показать ее значимость и особенности. В гости к ребятам пришли действующие сотрудники МЧС, которые рассказали о своей повседневной работе — тушении пожаров, поиске пропавших людей в горах, спасении при наводнениях. Эти рассказы были дополнены видеохроникой реальных выездов, что позволило учащимся увидеть настоящие вызовы и героизм спасателей. Особенно подчеркивалось, что в этой профессии важны не только физическая сила и выносливость, но и хладнокровие, умение быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.

Особенно живой интерес вызвала демонстрация специального снаряжения. Школьники смогли примерить защитные каски, подержать в руках гидравлические ножницы для резки металла, а также посидеть за рулем настоящей пожарной машины, которая была припаркована рядом с Домом культуры. На все вопросы о поступлении в ведомственные вузы и требованиях к кандидатам спасатели ответили подробно.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше