Водный парад с портретами ветеранов прошёл в Ростове девятого мая

В День Победы, девятого мая, по реке Дон прошли десятки моторных лодок с флагами, выстроившись в праздничную колонну. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
На суднах участники импровизированного парада разместили портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны.
Также в День Победы на улицах донской столицы состоялся праздничный автопробег.
Ранее стало известно, что после атаки БПЛА в Мясниковском районе Ростовской области отменили все массовые праздничные мероприятия.
