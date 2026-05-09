С честью и гордостью в сердце храним: Иркутск отпраздновал 81-ю годовщину Победы

Перед Парадом состоялась торжественная церемония отдания воинских почестей и возложения цветов на мемориале «Вечный огонь» и у памятника дважды герою Советского Союза, генералу армии Афанасию Павлантьевичу Белобородову. Площадь Графа Сперанского была заполнена иркутянами и гостями города с самого утра. Ряды парадных расчетов торжественно выстроились перед зданием правительства региона.
В шествии войск Иркутского гарнизона маршировали солдаты и офицеры Вооружённых сил России, а также служащие ведомств. В пешем строю проходили подразделения различных видов и родов войск, включая военные вузы. Отряды чеканили плечом к плечу: ни одного лишнего движения, только выправка и четкий ритм — от военных и силовых структур до кадетов.
Студенты в военной форме времен Великой Отечественной войны пронесли точную копию Знамени Победы размером 20×10 метров. Каждый шаг — как дань уважения и гордость за причастность к великой истории нашей страны. В этом году колонна Парада в Иркутске состояла только из пеших расчетов, но от этого торжественность момента не стала меньше.
После завершения прохождения колонн выступили учащиеся Восточно-Сибирского института МВД России, которые продемонстрировали сложнейшие элементы строевой подготовки с оружием. Шеренги из юношей и девушек синхронно выполняли фигурный марш и четкие перестроения. Далее по площади прошел Бессмертный полк. Иркутяне высоко над головой держали портреты родных и близких. В толпе — люди всех возрастов, многие находились здесь целыми семьями. Память будет жить вечно, пока дети, внуки и правнуки будут идти с портретами своих героев.
В торжественных мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, главный федеральный инспектор по региону Андрей Абрусевич, депутат Госдумы Сергей Тен, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской думы Евгений Стекачев, начальник Иркутского территориального гарнизона Сергей Михайлов, а также ветераны, представители общественных организаций, религиозных конфессий, курсанты военных учебных центров и вузов, волонтеры и горожане.
«Сегодня мы вспоминаем наших Героев, тех, кто сражался на передовой, кто работал в тылу, кто прошел ужасы концлагерей. Более 15 тысяч иркутян пронесли в “Бессмертном полку” портреты своих предков, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны. В России нет ни одной семьи, которую бы не опалила та война. Десятки тысяч наших земляков были удостоены боевых наград, 29 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 138 получили высшее звание Героя Советского Союза. А сегодня потомки победителей фашизма вновь сражаются с врагом. Наша задача — здесь, в тылу, делать все возможное, чтобы поддержать их и приблизить общую победу. Мы не имеем права подвести тех, кто отдал жизнь за свободу Родины», — выступил с обращением Руслан Болотов.