С честью и гордостью в сердце храним: Иркутск отпраздновал 81-ю годовщину Победы

«Сегодня мы вспоминаем наших Героев, тех, кто сражался на передовой, кто работал в тылу, кто прошел ужасы концлагерей. Более 15 тысяч иркутян пронесли в “Бессмертном полку” портреты своих предков, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны. В России нет ни одной семьи, которую бы не опалила та война. Десятки тысяч наших земляков были удостоены боевых наград, 29 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 138 получили высшее звание Героя Советского Союза. А сегодня потомки победителей фашизма вновь сражаются с врагом. Наша задача — здесь, в тылу, делать все возможное, чтобы поддержать их и приблизить общую победу. Мы не имеем права подвести тех, кто отдал жизнь за свободу Родины», — выступил с обращением Руслан Болотов.