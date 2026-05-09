В карельском селе Крошнозеро устанавливают новую линию освещения

Это создаст более комфортную и безопасную среду как для жителей, так и для многочисленных туристов.

Устройство новой линии уличного освещения стартовало в селе Крошнозеро Республики Карелии, сообщили в в пресс-службе администрации главы региона. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты приступил к обустройству современной системы освещения сразу на двух автодорогах — «Крошнозеро — Эссойла» и «Крошнозеро — Гонганалица». Уже на текущий момент установлена половина всех необходимых опор, и планируется полностью завершить их монтаж в мае. Следующим этапом, в летний период, специалисты перейдут к монтажу кронштейнов и установке новых светильников.

Планируемая протяженность новой линии освещения составит около 4 км. Благодаря этому инфраструктурному проекту появится более комфортная и безопасная среда как для жителей, так и для многочисленных туристов, что особенно важно в условиях растущей популярности этого карельского села, история которого насчитывает более 500 лет.

«Здесь будет освещение с автоматизированной системой, работающей в зависимости от светового дня. Такие системы мы используем при строительстве новых линий: они позволяют автоматизировать процессы включения и выключения света, а также осуществлять удаленный контроль за состоянием сети. К примеру, можно узнать, где не работает лампа, и оперативно ее заменить», — отметил главный инженер Управления автодорог Карелии Дмитрий Федоров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.