Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с Днем Победы.
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал Чинцов, это великий праздник для России. В этот день мы вспоминаем поколение победителей, которое победило фашизм в самой страшной войне в истории человечества.
«Для Нижнего Новгорода — Города трудовой доблести — эта дата имеет особое значение. В годы войны сотни тысяч горьковчан ушли на фронт, а те, кто остался в тылу, самоотверженно работали на предприятиях, приближая Победу. Наш город выпускал для фронта танки, подводные лодки, снаряды, автомобили, средства связи и другую необходимую продукцию. Горький стал одной из важнейших опор фронта и тыла», — сообщил Чинцов.
По словам главы гордумы Нижнего Новгорода, главным залогом Победы стало единство людей перед лицом врага. У наших предков был общий враг, общая родина и общая цель.
Евгений Чинцов выразил огромное уважение ветеранам, павшим воинам, и благодарность всему поколению победителей.
«2026 год в нашей стране объявлен Годом единства народов России. И сегодня это единство вновь необходимо нам — в условиях, когда нацизм снова попытался поднять голову на Донбассе. Сейчас в ходе специальной военной операции решается судьба государства, и наше общество должно быть монолитным, чтобы Победа обязательно была за нами», — рассказал он.
Евгений Чинцов пожелал мира, свободы и независимости нашей стране.
