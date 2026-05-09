В Муромцевском районе Омской области прошла акция «Сад памяти»

Участники высадили 4 тыс. сеянцев сосны обыкновенной.

Международная акция «Сад памяти» прошла в Муромцевском районе Омской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства региона.

Более 50 человек вышли на посадку деревьев. Среди участников — юные лесоводы из школьного лесничества «Росток» (Петропавловский дом детства), активисты Движения первых (Муромцевская школа № 1) и другие.

Совместными усилиями они высадили 4 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Для детей и подростков это мероприятие оказалось не только трудовым, но и образовательным опытом — одновременно уроком истории и биологии, так как каждое посаженное дерево символизирует жизнь, потерянную в войне.

Памятные посадки прошли и в других районах: так, ученики Большеуковской школы высадили восемь кустов сирени возле обелиска учителям и ученикам, погибшим на войне, посвятив это мероприятие землякам-героям. Также деревья высадили и в рабочем поселке Тевриз Тевризского района.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.