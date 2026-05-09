Чернышенко оценил вклад учителей в победу в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Особое значение в победе в Великой Отечественной войне имеет вклад советских учителей, преподавателей, студентов и ученых, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
«Особое значение имеет вклад в победу советских учителей, преподавателей, студентов и ученых. Несмотря на сложное время, учеба в стране продолжалась. Многие занимались не только своим основным делом — образованием и наукой, но и совмещали его с работой на полях и предприятиях, агитационной деятельностью», — приводит слова Чернышенко аппарат вице-премьера.
Согласно сообщению, по оценкам историков, более 115 тысяч учителей ушли на фронт, 86 тысяч были награждены орденами и медалями за боевые заслуги.